Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Xã Hạ Long, Vân Đồn, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công tác thi công tại hiện trường, đảm bảo tuân thủ đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật.

Kiểm tra chất lượng thi công tại công trường, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng vật liệu.

Theo dõi và giám sát tiến độ thi công, đảm bảo các hạng mục công việc hoàn thành đúng thời gian và chất lượng yêu cầu.

Điều phối và làm việc với các bộ phận liên quan như nhà thầu, kỹ sư thiết kế, công nhân để đảm bảo công việc thi công diễn ra suôn sẻ.

Giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động trên công trường trong quá trình thi công.

Báo cáo tình hình thi công cho các bên liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, giám sát cấp cao).

Phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.

Theo dõi và kiểm soát chi phí thi công, đảm bảo không vượt quá ngân sách đã duyệt.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó Ban hoặc Ban lãnh đạo

LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN VÂN ĐỒN

Yêu Cầu Công Việc

Đại học trở lên. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Chứng chỉ hành nghề liên quan

Chứng chỉ giám sát xây dựng hạng II

Nắm vững kiến thức về chuyên môn kỹ thuật xây dựng, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các quy trình, trình tự thi công trong công tác thi công và hoàn thiện nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng cao cấp

Có nhiều kinh nghiệm hiện trường đối với việc quản lý, tổ chức thi công, phối hợp các nhà thầu thi công tuân thủ theo quy trình, trình tự, đáp ứng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát thi công trong các dự án xây dựng

Kinh nghiệm làm việc với các Nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát có thương hiệu trên thị trường

Ưu tiên biết vẽ Shop Drawing.

Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, có trách nhiệm

Chăm chỉ, chủ động công việc

Khả năng chịu áp lực cao, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình

Quyền Lợi

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Lương tháng 13

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

8h00 – 17h30 Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần (nghỉ chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển

