Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
- Quảng Ninh: Xã Hạ Long, Vân Đồn, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát công tác thi công tại hiện trường, đảm bảo tuân thủ đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật.
Kiểm tra chất lượng thi công tại công trường, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng vật liệu.
Theo dõi và giám sát tiến độ thi công, đảm bảo các hạng mục công việc hoàn thành đúng thời gian và chất lượng yêu cầu.
Điều phối và làm việc với các bộ phận liên quan như nhà thầu, kỹ sư thiết kế, công nhân để đảm bảo công việc thi công diễn ra suôn sẻ.
Giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động trên công trường trong quá trình thi công.
Báo cáo tình hình thi công cho các bên liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, giám sát cấp cao).
Phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.
Theo dõi và kiểm soát chi phí thi công, đảm bảo không vượt quá ngân sách đã duyệt.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó Ban hoặc Ban lãnh đạo
LÀM VIỆC TẠI DỰ ÁN VÂN ĐỒN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ hành nghề liên quan
Chứng chỉ giám sát xây dựng hạng II
Nắm vững kiến thức về chuyên môn kỹ thuật xây dựng, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các quy trình, trình tự thi công trong công tác thi công và hoàn thiện nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng cao cấp
Có nhiều kinh nghiệm hiện trường đối với việc quản lý, tổ chức thi công, phối hợp các nhà thầu thi công tuân thủ theo quy trình, trình tự, đáp ứng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát thi công trong các dự án xây dựng
Kinh nghiệm làm việc với các Nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát có thương hiệu trên thị trường
Ưu tiên biết vẽ Shop Drawing.
Chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, có trách nhiệm
Chăm chỉ, chủ động công việc
Khả năng chịu áp lực cao, tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.
8h00 – 17h30 Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần (nghỉ chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI