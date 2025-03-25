Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

Trách nhiệm công việc:

• Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại hợp đồng (kinh tế, dân sự) sẽ ký kết giữa Công ty và khách hàng;

• Tham gia đàm phán, thương thảo với khách hàng của công ty trong các giao dịch kinh doanh để đảm bảo và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng;

• Tư vấn cho khách hàng và/hoặc hỗ trợ các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các hợp đồng/giao dịch/dự án trong phạm vi nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;

• Soạn thảo hoặc chỉnh sửa và xem xét và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của các loại văn bản, tài liệu giao dịch của Công ty gửi cho khách hàng;

• Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho các dự án mà Công ty cung cấp cho khách hàng;

• Dự báo, cảnh báo các rủi ro về mặt pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

• Soạn thảo hoặc chỉnh sửa và xem xét tính pháp lý của các Quy chế, Quy trình;

• Cung cấp các ý kiến pháp lý, cung cấp, phổ biến kiến thức pháp lý cho các cán bộ, nhân viên trong Công ty.

• Dự thảo quy chế quy trình nghiệp vụ, trình Lãnh đạo phòng xem xét.

• Các công việc khác theo phân công công việc của lãnh đạo phòng.