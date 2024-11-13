Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch tổ chức triển khai thi công về mặt tiến độ các công trình xây dựng tại chi nhánh

Tổ chức nghiệm thu thu hồi dòng tiền theo đúng hợp đồng

Điều hành tìm kiếm nguồn vật liệu, nhân công phục vụ thi công công trình

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng,...

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề xây dựng

Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng Word/Excel thành thạo

Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 – 20 Tr/Tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm

Tháng lương thứ 13 + 14

Phụ cấp ăn ca, điện thoại 930.000 VNĐ/tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức mới.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

