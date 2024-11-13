Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổng Công ty CP Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch tổ chức triển khai thi công về mặt tiến độ các công trình xây dựng tại chi nhánh
Tổ chức nghiệm thu thu hồi dòng tiền theo đúng hợp đồng
Điều hành tìm kiếm nguồn vật liệu, nhân công phục vụ thi công công trình

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng,...
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề xây dựng
Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Sử dụng Word/Excel thành thạo

Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 – 20 Tr/Tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm
Tháng lương thứ 13 + 14
Phụ cấp ăn ca, điện thoại 930.000 VNĐ/tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức mới.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

