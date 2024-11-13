Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Tổng Công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: TP Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập kế hoạch tổ chức triển khai thi công về mặt tiến độ các công trình xây dựng tại chi nhánh
Tổ chức nghiệm thu thu hồi dòng tiền theo đúng hợp đồng
Điều hành tìm kiếm nguồn vật liệu, nhân công phục vụ thi công công trình
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, kinh tế xây dựng,...
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề xây dựng
Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Sử dụng Word/Excel thành thạo
Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15 – 20 Tr/Tháng + Gói thưởng 48Tr/Năm
Tháng lương thứ 13 + 14
Phụ cấp ăn ca, điện thoại 930.000 VNĐ/tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng, kiến thức mới.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty CP Công trình Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
