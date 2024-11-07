Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Tiền Giang thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Xã Hội Xuân, di chuyển địa điểm theo mùa vụ sầu riêng, Cai Lậy

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp bảo quản, xử lý sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản và duy trì chất lượng các sản phẩm nông sản, thực phẩm.

Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và/hoặc tại hiện trường để đánh giá tính hiệu quả và khả năng áp dụng thực tế của các phương pháp bảo quản mới.

Phân tích dữ liệu thí nghiệm và đề xuất các giải pháp cải tiến, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Hợp tác với các bộ phận khác như sản xuất, kiểm soát chất lượng để triển khai áp dụng các giải pháp mới vào thực tế.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã triển khai và đề xuất các cải tiến.

Lập kế hoạch, báo cáo tiến độ và kết quả nghiên cứu.

Tham gia các hội thảo, trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch.

Các báo cáo khác theo yêu cầu của QL trực tiếp

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Nông học, Sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp bảo quản, xử lý sau thu hoạch đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm.

Các chứng chỉ, kinh nghiệm bổ sung trong lĩnh vực bảo quản sau thu hoạch là ưu thế.

Có kinh nghiệm nghiên cứu, thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu.

Chuyên nghiên cứu về xử lý làm chín và bảo quản trái cây.

Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng theo năng lực.

Tăng lương theo định kỳ.

