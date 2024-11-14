Tuyển Event Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Nhà Mitec, Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Lên nội dung và quản lý các kênh truyền thông của thương hiệu: Fanpage, Tiktok, Website
Lên kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch
Tổ chức và có kinh nghiệm làm MC trong các sự kiện online và offline
Hỗ trợ các đầu mục công việc liên quan Marketing trong phòng ban
Các công tác đối ngoại với đối tác, khách hàng thực hiện các dự án MKT
Xây dựng ngân sách, chiến lược marketing và thực hiện báo cáo hiệu quả hàng tháng/quý
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tiếng anh tốt, Có kiến thức về Marketing hoặc Truyền thông/PR.
Có kiến thức về ngành/lĩnh vực công ty đang hoạt động
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương
Ngoại hình sáng, ó khả năng MC là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản để trở thành Nhân sự Marketing chuyên nghiệp
Được nâng cao kiến thức công nghệ, hiểu biết thêm về nghiệp vụ phần mềm
Ngoài lương sẽ có thưởng Dự án, thưởng nóng theo kết quả công việc.
Có cơ hội được làm việc cùng với các Tổ chức lớn, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Môi trường công nghệ hiện đại, năng động, sáng tạo, cởi mở.
Được công ty tạo điều kiện để phát huy năng lực bản thân.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh chóng khi thể hiện được năng lực
Có cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp bền vững.
Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Thử việc có phép, khám sức khỏe, du lịch hàng năm, ... và các chế độ phúc lợi khác
Phụ cấp chế độ đi công tác
Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các hỗ trợ theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ, tết, thưởng quý, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm.....
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
