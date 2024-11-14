Tuyển Event Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Nhà Mitec, Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Lên nội dung và quản lý các kênh truyền thông của thương hiệu: Fanpage, Tiktok, Website

Lên kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch

Tổ chức và có kinh nghiệm làm MC trong các sự kiện online và offline

Hỗ trợ các đầu mục công việc liên quan Marketing trong phòng ban

Các công tác đối ngoại với đối tác, khách hàng thực hiện các dự án MKT

Xây dựng ngân sách, chiến lược marketing và thực hiện báo cáo hiệu quả hàng tháng/quý

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Marketing, Quản trị hoặc các ngành có liên quan

Ưu tiên tiếng anh tốt, Có kiến thức về Marketing hoặc Truyền thông/PR.

Có kiến thức về ngành/lĩnh vực công ty đang hoạt động

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương

Ngoại hình sáng, ó khả năng MC là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9,000,000 – 13,000,000+++ tuỳ theo Level khác nhau + PC ăn trưa nhà ăn

Được đào tạo bài bản để trở thành Nhân sự Marketing chuyên nghiệp

Được nâng cao kiến thức công nghệ, hiểu biết thêm về nghiệp vụ phần mềm

Ngoài lương sẽ có thưởng Dự án, thưởng nóng theo kết quả công việc.

Có cơ hội được làm việc cùng với các Tổ chức lớn, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Môi trường công nghệ hiện đại, năng động, sáng tạo, cởi mở.

Được công ty tạo điều kiện để phát huy năng lực bản thân.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh chóng khi thể hiện được năng lực

Có cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp bền vững.

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thử việc có phép, khám sức khỏe, du lịch hàng năm, ... và các chế độ phúc lợi khác

Phụ cấp chế độ đi công tác

Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các hỗ trợ theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ, tết, thưởng quý, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm.....

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam

