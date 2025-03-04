Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B - TT01 - 51 - 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phối hợp làm việc cùng team để xây dựng ý tưởng, nội dung, kịch bản, kế hoạch cho từng chương trình, sự kiện với chiến lược và ngân sách dưới sự giám sát và hỗ trợ của Kinh doanh và Công ty.

Lên kế hoạch triển khai: execution plan, action plan, check-list… phù hợp cho từng sự kiện.

Đi tiền trạm địa điểm tổ chức, phối hợp với các phòng ban liên quan (nếu cần).

Kiểm tra tính hợp lý và chuẩn xác của các hạng mục công việc chi tiết: check-list, action plan, sơ đồ tổ chức….

Theo sát công việc của các bộ phận liên quan bên trong và ngoài công ty nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm cung cấp trong chương trình sự kiện.

Trực tiếp phụ trách tổ chức sự kiện, điều phối nhân sự, đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và theo đúng kế hoạch.

Có thể thực hiện công tác dẫn chương trình hội thảo, sự kiện là một lợi thế.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, không ngại di chuyển

Làm việc từ Thứ 2 - sáng thứ 7 ( Thứ 2: 8h00 đến 17h00, thứ 7: 8h00 đến 12h00)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Con CBNV được học miễn phí tại TEKY

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh.

Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên cấp quản lý kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

