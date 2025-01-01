Công việc Event Marketing

Tuyển dụng Event Marketing đang tăng mạnh khi các doanh nghiệp chú trọng hơn vào các chiến lược truyền thông sáng tạo và tổ chức sự kiện. Với mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, cơ hội thăng tiến rõ ràng, đây sẽ là công việc lý tưởng cho nhiều ứng viên.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Event Marketing

Event Marketing (tiếp thị sự kiện) là một hình thức tiếp thị trực tiếp. Ngành nghề này tập trung vào việc tổ chức các sự kiện như hội nghị, hội thảo, triển lãm, chương trình ra mắt sản phẩm hoặc các hoạt động giải trí để quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Tuyển dụng Event Marketing đang tăng cao do nhu cầu tiếp thị của các doanh nghiệp

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, thương mại, và dịch vụ đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều sự kiện với quy mô và tính chất khác nhau. Các doanh nghiệp cần tổ chức sự kiện để tạo dấu ấn riêng, thu hút khách hàng. Event Marketing kết hợp với công nghệ, như livestream hoặc tổ chức sự kiện trực tuyến, đang tạo ra cơ hội việc làm mới cho nhiều người lao động với hơn một nghìn tin tuyển dụng Event Marketing mỗi năm.

Việc làm Event Marketing đem lại mức lương hấp dẫn cùng nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Với kinh nghiệm đã tích lũy, nhân viên Event Marketing có thể thăng tiến lên các vị trí như chuyên viên Event Marketing, trưởng nhóm, giám đốc Marketing.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Event Marketing

Theo thống kê từ Job3s, tuyển dụng Event Marketing có mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương của từng vị trí việc làm Event Marketing:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh Event Marketing 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Event Marketing 10.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên truyền thông sự kiện 15.000.000 - 20.000.000 Quản lý sự kiện 20.000.000 - 30.000.000 Giám đốc Marketing sự kiện 40.000.000 - 80.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm Event Marketing

Tuyển dụng Event Marketing là cách doanh nghiệp tạo ấn tượng mạnh với khách hàng thông qua các chiến lược tiếp thị. Công việc của nhân viên Event Marketing bao gồm:

Lập kế hoạch và triển khai sự kiện

Tuyển dụng Event Marketing cần nhân viên tìm hiểu mục tiêu sự kiện, đối tượng mục tiêu, xu hướng thị trường và các yếu tố liên quan để xây dựng kế hoạch sự kiện phù hợp. Từ đó đưa ra các ý tưởng sáng tạo, thiết kế nội dung và hình thức tổ chức sự kiện để tạo dấu ấn và thu hút sự chú ý của khách hàng.

Quản lý ngân sách và tài chính sự kiện

Nhân viên cần lập dự toán chi phí cho từng hạng mục của sự kiện như địa điểm, nhân sự, thiết bị, in ấn, quảng cáo, quà tặng, v.v. Đảm bảo các khoản chi phù hợp với ngân sách được phê duyệt, tránh vượt quá giới hạn đã đặt ra. Làm việc với nhà cung cấp dịch vụ, đối tác để đàm phán giá cả và điều khoản hợp đồng nhằm tối ưu hóa chi phí.

Event Marketing tuyển dụng với nhiều vị trí công việc khác nhau

Tổ chức và giám sát sự kiện

Quản lý toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ việc set-up sân khấu, kiểm tra thiết bị âm thanh, ánh sáng đến trang trí không gian. Ngoài ra, nhân viên cần phân công và giám sát công việc của các nhân viên trong đội, bao gồm MC, kỹ thuật viên, nhân viên hậu cần và các tình nguyện viên. Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng mong muốn.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Event Marketing

Tìm việc làm Event Marketing có nhiều vị trí công việc khác nhau. Dưới đây là tổng hợp các vị trí tuyển dụng Event Marketing phổ biến:

4.1. Thực tập sinh Event Marketing

Thực tập sinh Event Marketing là vị trí thấp nhất cho những ai mới bắt đầu theo đuổi ngành Event. Công việc của thực tập sinh bao gồm:

Sáng tạo ý tưởng cùng team trong mỗi dự án.

Theo sát công việc được giao nhằm đảm bảo chất lượng, mục tiêu tổ chức sự kiện.

Hỗ trợ tìm nhà cung ứng sản phẩm dịch vụ cho sự kiện. Phối hợp giám sát chất lượng và tiến độ của công việc sản xuất, thi công lắp đặt tại địa điểm tổ chức sự kiện theo yêu cầu của chương trình.

Hỗ trợ các công việc liên quan tới chuẩn bị nội dung, giấy tờ, đọc dịch văn bản, trả lời email... có liên quan đến sự kiện.

Hỗ trợ một số công việc hậu cần.

4.2. Nhân viên Event Marketing

Nhân viên Event Marketing chịu trách nhiệm:

Quản lý và lập kế hoạch tổ chức sự kiện theo tháng, quý, năm.

Giám sát, quản lý và đánh giá hiệu quả team Event Marketing.

Lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng nhân viên tổ chức sự kiện.

Lên ý tưởng (concept) cho chương trình của từng sự kiện.

Lựa chọn, tìm kiếm các đối tác/Agency cung cấp các dịch vụ phục vụ Event.

Trực tiếp điều phối, chỉ đạo và giám sát các sự kiện của công ty, đảm bảo các công việc của sự kiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

4.3. Chuyên viên truyền thông sự kiện

Công việc của chuyên viên truyền thông sự kiện bao gồm:

Xây dựng kế hoạch nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram…

Quản lý về chất lượng nội dung và hình ảnh trên các kênh truyền thông hiện có của doanh nghiệp để thu hút khách hàng tiềm năng.

Lên ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông media trong việc tiếp cận đối tượng qua các sản phẩm công ty.

Lên kế hoạch, theo dõi, triển khai các sự kiện cho việc truyền thông sản phẩm dịch vụ đến khách hàng.

Chủ động nắm bắt dịch vụ và sản phẩm công ty

Thực hiện báo cáo định kỳ các hoạt động ngành marketing lên cấp trên.

4.4. Quản lý sự kiện

Tuyển dụng Event Marketing với vị trí quản lý sự kiện sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai sự kiện từ ý tưởng đến thực thi. Chịu trách nhiệm phân bổ, quản lý ngân sách và đảm bảo tất cả các khoản chi tiêu nằm trong giới hạn. Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác, khách mời, và các bên liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.

Nhân viên Event Marketing cần đảm bảo công việc được hoàn thành tốt nhất

4.5. Giám đốc Marketing sự kiện

Giám đốc marketing phụ trách phát triển chiến lược marketing sự kiện, đồng thời đảm bảo sự kiện gắn kết với mục tiêu phát triển thương hiệu và doanh nghiệp. Đưa ra các ý tưởng lớn và giải pháp sáng tạo để tổ chức các sự kiện có sức ảnh hưởng và thu hút đối tượng mục tiêu. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ nội bộ (PR, Digital Marketing, Content) và các đối tác bên ngoài để đảm bảo sự kiện đạt hiệu quả cao nhất.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Event Marketing

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trong ngành Event Marketing tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng Event Marketing phổ biến:

5.1. Tuyển dụng việc làm Event Marketing tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa lớn nhất miền Bắc. Nhiều hội thảo, triển lãm, sự kiện văn hóa và ra mắt sản phẩm thường xuyên được các doanh nghiệp lựa chọn tổ chức tại đây.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Event Marketing tại Hà Nội rất cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và thương hiệu lớn cần đội ngũ marketing. Có hàng trăm tin tuyển dụng cho vị trí này mỗi năm trên các trang tìm kiếm việc làm. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm Event Marketing tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với số lượng sự kiện giải trí, triển lãm quốc tế và ra mắt sản phẩm cao nhất. Đây là nơi có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất cả nước cho ngành Event Marketing do sự tập trung nhiều tập đoàn nước ngoài và các thương hiệu lớn với hơn một nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

Mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm ứng viên. Môi trường làm việc năng động và cạnh tranh giúp ứng viên có cơ hội phát triển nhanh chóng, học hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn và thăng tiến nhanh hơn so với các khu vực khác.

5.3. Tuyển dụng việc làm Event Marketing tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - du lịch của miền Trung, tập trung nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và triển lãm. Với hạ tầng hiện đại, thuận tiện cho việc làm tổ chức các sự kiện lớn như hội nghị quốc tế và lễ hội. Do đó, nhu cầu tuyển dụng Event Marketing tại Đà Nẵng tăng cao với gần một trăm tin tuyển dụng Marketing Event mỗi tháng.

Mức lương tại Đà Nẵng thường dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo vị trí ứng viên ứng tuyển. Ứng viên có tiềm năng vẫn có thể đạt được các vị trí cao hơn với những kinh nghiệm đã tích lũy.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Event Marketing

Tuyển dụng Event Marketing không chỉ đòi hỏi sự năng động và sáng tạo từ ứng viên mà còn yêu cầu nhân sự phải đáp ứng nhiều tiêu chí chuyên môn khác nhau. Bao gồm:

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Đây là kỹ năng nền tảng trong đối với nhân viên Event Marketing. Bởi một sự kiện chỉ thành công khi mọi khâu được thực hiện đúng tiến độ. Việc lập kế hoạch chi tiết, quản lý lịch trình, phân công công việc cho các đội nhóm và đảm bảo mọi thứ được thực hiện theo trình tự là rất quan trọng.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Event Marketing là công việc yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều phòng ban, đối tác và khách hàng. Do đó, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình đóng vai trò quan trọng. Nhân viên cần truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng để đội nhóm và khách hàng hiểu được mục tiêu sự kiện.

Nhân viên event marketing phải có kỹ năng truyền đạt tốt

Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược

Một sự kiện thành công không chỉ là tổ chức đúng quy trình mà còn cần tạo được dấu ấn riêng. Nhân viên Event Marketing cần nhạy bén với các xu hướng mới để thiết kế các sự kiện phù hợp. Tư duy chiến lược giúp lập kế hoạch tổng thể, từ việc lựa chọn chủ đề đến cách dàn dựng sự kiện.

Kiến thức về Marketing và truyền thông

Kiến thức vững vàng trong lĩnh vực này giúp bạn hiểu rõ cách sự kiện hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh. Hiểu rõ các xu hướng Marketing hiện đại và cách ứng dụng các kênh truyền thông giúp bạn dễ dàng quảng bá sự kiện và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

7. Những khó khăn trong việc làm Event Marketing

Ngành việc làm Event Marketing có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng có những thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Áp lực về thời gian và yêu cầu công việc

Tuyển dụng Event Marketing luôn đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng làm việc dưới áp lực cao của ứng viên. Các sự kiện thường có thời hạn cố định, không thể trì hoãn, vì vậy nhân viên phải đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng tiến độ. Mọi khâu từ lập kế hoạch, quản lý ngân sách, đến giám sát sự kiện đều đòi hỏi sự chính xác, tránh bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Thay đổi nhanh chóng của xu hướng thị trường

Ngành Event Marketing gắn liền với sự đổi mới và sáng tạo, tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các xu hướng có thể thay đổi rất nhanh. Các trào lưu trên mạng có thể thay đổi khiến những ý tưởng sự kiện trước đó không còn phù hợp.

Đối mặt với các rủi ro và bất ngờ trong sự kiện

Dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện vẫn có thể gặp phải những rủi ro không lường trước, đòi hỏi người tổ chức phải bình tĩnh xử lý. Các lỗi thường gặp như lỗi âm thanh, ánh sáng, hoặc thiết bị trình chiếu bị hỏng hay thời tiết xấu, khách mời không đến đúng giờ, hoặc thậm chí là sự cố an ninh đều là những yếu tố bạn cần chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Cạnh tranh trong ngành

Event Marketing là ngành có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công ty cùng tổ chức sự kiện để quảng bá thương hiệu. Do đó, nhân viên thường phải đảm bảo rằng sự kiện của mình nổi bật hơn so với các đối thủ, cả về chất lượng lẫn hiệu quả truyền thông.

Tóm lại, tuyển dụng Event Marketing đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xu hướng tiếp thị hiện đại. Đây là ngành nghề hứa hẹn với nhiều cơ hội và mức thu nhập hấp dẫn cho những ai đam mê sáng tạo và năng động.