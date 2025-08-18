Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Navigos Search
Mức lương
15 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 15 - 2 USD
• Oversee the overall operation of the wedding hall and wedding party venues.
• Handle team and personnel management.
• Provide high-level customer service and handle claims (VOC).
Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Education: University degree or higher
• Experience: At least 5 years of experience in the wedding industry reservations department, with leadership experience at the manager level or higher.
• Preferred Qualifications
• Experience as a leader in F&B, hotels, or conventions, and experience in service training.
• Proficiency in English
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
performance bonus
performance bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
