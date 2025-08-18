Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Navigos Search

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Navigos Search

Mức lương
15 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 15 - 2 USD

• Oversee the overall operation of the wedding hall and wedding party venues.
• Handle team and personnel management.
• Provide high-level customer service and handle claims (VOC).

Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Education: University degree or higher
• Experience: At least 5 years of experience in the wedding industry reservations department, with leadership experience at the manager level or higher.
• Preferred Qualifications
• Experience as a leader in F&B, hotels, or conventions, and experience in service training.
• Proficiency in English

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
performance bonus

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

