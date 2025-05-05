Tuyển Event Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing thông qua sự kiện (online/offline) nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Tổ chức các sự kiện như: hội thảo, triển lãm, activation, họp báo, ra mắt sản phẩm, lễ tri ân khách hàng,...

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để chuẩn bị và điều phối hậu cần sự kiện (địa điểm, thiết bị, nhân sự, quà tặng, in ấn,...).

Quản lý ngân sách sự kiện, báo cáo chi phí và đánh giá hiệu quả sau sự kiện.

Phối hợp với các phòng ban khác (PR, Sales, Design, Digital Marketing...) để bảo đảm sự kiện đạt hiệu quả truyền thông và thu hút đúng đối tượng mục tiêu.

Xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh online và offline.

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngành kiến trúc, nội thất, vật liệu xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện hoặc làm việc trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, vật liệu xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và linh hoạt trong xử lý tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Excel, PowerPoint), ưu tiên biết dùng Canva, Adobe hoặc các công cụ hỗ trợ thiết kế.

Có thể làm việc ngoài giờ hoặc di chuyển khi cần tổ chức sự kiện.

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

