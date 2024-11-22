Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Toà nhà 29T1, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Làm việc từ thứ 2 – thứ 7 (7h45 đến 16h45), riêng thứ 7 làm việc đến 16h00

2. Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho Công Ty.

3. Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm.

4. Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực.

5. Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

6. Làm việc với các trường TC/CĐ/ĐH ngành Dược để tuyển dụng nhân sự

7. Thực hiện công tác đào tạo nhân viên mới, đào tạo nội bộ và văn hóa doanh nghiệp.

8. Báo cáo cho Trưởng bộ phận về công tác tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

9. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam/Nữ, Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên

2. Chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan

3. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tuyển dụng

4. Ưu tiên ứng viên mạnh về TUYỂN DỤNG mảng Dược phẩm

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 15Tr + Thưởng DS cuối năm + phụ cấp chuyên cần

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân.

- Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát cao cấp hàng năm.

- Đầy đủ các chế độ (Lễ, Tết, Hiếu - Hỉ, Teambuilding...) theo quy định Công ty và Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin