Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo thu nhập Tới 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Tuyển dụng:
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng: Phối hợp với các phòng ban để tư vấn & xác định
nhu cầu tuyển dụng, xây dựng mô tả công việc, đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng và
mạng xã hội.
• Sàng lọc hồ sơ ứng viên: Phân tích, đánh giá hồ sơ, thực hiện các vòng phỏng vấn sơ bộ và đánh
giá ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.
• Tổ chức và thực hiện phỏng vấn: Sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia vào quá trình phỏng vấn và
đưa ra nhận xét/ tư vấn, đánh giá về ứng viên.
• Thương lượng và chốt hồ sơ tuyển dụng: Thương lượng về mức lương, điều kiện làm việc và
chốt hợp đồng với ứng viên đạt yêu cầu.
• Quản lý dữ liệu & thu hồ sơ ứng viên: Thu nhập, lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên, xây dựng
cơ sở dữ liệu cả ứng viên đạt/chưa đạt.
2. Đào tạo:
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo: Phối hợp với các phòng ban để tư vấn và xác định
nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới và hiện tại.
• Tổ chức và điều phối các chương trình đào tạo: Lên lịch và quản lý các chương trình đào tạo,
trực tiếp đứng lớp hoặc liên hệ với giảng viên/ chuyên gia đào tạo, chuẩn bị tài liệu đào tạo và cơ
sở vật chất.
• Đánh giá hiệu quả đào tạo: Thực hiện các khảo sát sau đào tạo, thu thập phản hồi từ người học
và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo để điều chỉnh và cải tiến.
• Xây dựng tài liệu đào tạo: Chuẩn bị và cập nhật tài liệu đào tạo, cẩm nang nhân viên và các
hướng dẫn liên quan.
• Phát triển Nhân sự: Tham gia vào quá trình tư vấn, đề xuất phát triển nhân sự, phù hợp với mục
tiêu phát triển của Công ty.
3. Nhiệm vụ khác:
• Hỗ trợ xây dựng chính sách nhân sự: Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến các chính sách, quy trình Tuyển dụng & Hội nhập nhân sự mới và Quy trình Đào tạo và Phát triển nhân sự của Công ty.
• Báo cáo: Thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động tuyển dụng và đào tạo.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Nhân sự, Kinh tế, ...
Có trên 2 năm kinh nghiệm; Kiến thức về dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, F&B, ...
Khả năng phán đoán, quan sát; Phân tích tổng hợp data; Năng lực truyền cảm hứng, giao tiếp, thuyết trình; Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20tr (thoả thuận theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa 30.000VNĐ ngày.
Thưởng vượt target theo chính sách chung của Công ty về KPI doanh số.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất