Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTMAX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 440 Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực vật liệu hoàn thiện và phụ gia xây dựng (chống thấm, sơn trang trí, keo dán gạch, keo công nghiệp...) trong khu vực chỉ định.

• Tư vấn giới thiệu hệ thống sản phẩm, giải pháp thi công của công ty tới khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh phân phối.

• Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện có, duy trì mối quan hệ và thúc đẩy doanh số.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng.

• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để kịp thời báo cáo và đề xuất các phương án phát triển kinh doanh.

• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tuần, tháng, quý) cho cấp quản lý.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh doanh vật liệu và hóa chất xây dựng.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint), ưu tiên biết sử dụng phần mềm thiết kế (Autocad, Sketchup...)

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tác chiến tốt.

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, linh hoạt, chủ động.

• Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTMAX Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: 10.000.000 – 30.000.000 đồng/tháng (Lương cứng + Hoa hồng bán hàng + Thưởng hiệu suất làm việc).

• Lương cứng : Từ 9 - 15 Triệu / Tháng

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

• Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn định kỳ.

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUSTMAX

