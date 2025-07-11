Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện và kiểm tra các báo cáo tài chính (BCTC) theo đúng quy định của pháp luật.

Quản trị và theo dõi dòng tiền, đảm bảo cân đối tài chính cho hoạt động của doanh nghiệp.

Cập nhật và áp dụng các quy định, văn bản pháp luật, thông tư, nghị định liên quan đến thuế và kế toán.

Làm việc, giải trình số liệu và hồ sơ với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện tốt công tác kế toán thuế và tài chính.

Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ và đúng quy định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế.

Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, quy định mới nhất về thuế, kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán thông dụng.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000 - 15.000.000đ + phụ cấp ăn trưa + thưởng

Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật công ty, sinh nhật nhân sự;

Du lịch, Team Building, Year End Party hàng năm;

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn;

Được cấp máy tính cấu hình cao;

Văn hóa làm việc không OT tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI

