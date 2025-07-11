Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 234, Đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế cửa, vách, mặt dựng nhôm kính từ bản thiết kế tổng thể của chủ đầu tư.
Tách bản vẽ từ hồ sơ thiết kế/hiện trạng công trình.
Đề xuất và tư vấn giải pháp thi công hiệu quả.
Kiểm tra chi tiết thông suốt quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng công trình
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ và Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, chiu áp lực cao.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kiến trúc; Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Sử dụng thành thạo Autocad. Biết tính kết cấu là 1 lợi thế
Am hiểu về lĩnh vực nhôm, kính, biết cách triển khai bản vẽ gia công sản xuất là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12tr/tháng + thưởng doanh thu (%) + các khoản thưởng khác theo chế độ chung của công ty
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h – Thứ 7: 8h đến 12h
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...)
Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, tết dương lịch, ngày 30/4-01/05, ngày Quốc khánh,...
Môi trường làm việc hiệu quả, tự do, tối ưu hóa thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để học tập & phát huy tối đa năng lực của mỗi người.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE
