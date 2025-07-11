Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 234, Đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế cửa, vách, mặt dựng nhôm kính từ bản thiết kế tổng thể của chủ đầu tư.

Tách bản vẽ từ hồ sơ thiết kế/hiện trạng công trình.

Đề xuất và tư vấn giải pháp thi công hiệu quả.

Kiểm tra chi tiết thông suốt quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng công trình

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ và Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, chiu áp lực cao.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kiến trúc; Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Sử dụng thành thạo Autocad. Biết tính kết cấu là 1 lợi thế

Am hiểu về lĩnh vực nhôm, kính, biết cách triển khai bản vẽ gia công sản xuất là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12tr/tháng + thưởng doanh thu (%) + các khoản thưởng khác theo chế độ chung của công ty

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h – Thứ 7: 8h đến 12h

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định theo Luật lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,...)

Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, tết dương lịch, ngày 30/4-01/05, ngày Quốc khánh,...

Môi trường làm việc hiệu quả, tự do, tối ưu hóa thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để học tập & phát huy tối đa năng lực của mỗi người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC FELITE

