Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 ven hồ Hạ Đinh, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu, nắm bắt thị trường nguyên liệu, các mặt hàng phù hợp nhằm tìm kiếm và liên hệ với các NCC tiềm năng bên Trung Quốc

Phụ trách tìm kiếm, đàm phán và đặt hàng với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Dịch thuật tài liệu, hợp đồng mua hàng từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Kiểm soát và quản lý tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa từ nhà cung cấp.

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa và nhà cung cấp.

Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp Trung Quốc, đảm bảo quá trình mua hàng suôn sẻ và hiệu quả.

Phối hợp với các phòng ban liên quan như kho vận, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng diễn ra đúng kế hoạch.

Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

Những công việc khác do cấp trên yêu cầu.

- Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

- Tiếng Trung HSK4 trở lên (nghe, nói, đọc, viết tốt).

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Kỹ năng tổ chức công việc tốt, cẩn thận, chi tiết.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ/ tháng + Hoa hồng

Thời gian thử việc: Từ 1-2 tháng, thu nhập thử việc: 85% lương cơ bản

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Chế độ mua hàng nội bộ.

Tham gia liên hoan team, công ty mỗi quý, du lịch công ty 2 lần/ năm.

Tham gia các CLB, các hoạt động giao lưu thể thao: đá bóng, cầu lông,... 1 lần/ tuần.

Các hoạt động nội bộ: Quốc tế phụ nữ, nam giới, Year and Party,...

Làm việc giờ hành chính, không tăng ca.

