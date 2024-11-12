Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện dịch vụ xin visa Úc: Tập hợp hồ sơ, xử lý hồ sơ, khai form biểu mẫu hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ.
• Cập nhật quy định về visa Úc, lưu trữ dữ liệu, biên soạn quy trình xử lý và quản lý hồ sơ.
• Hỗ trợ các nhân viên khác có liên quan khác giải quyết các công việc chung.
Với những ứng viên đáp ứng thêm những yêu cầu sau đây thì công ty sẽ cân nhắc lên những vị trí cao hơn:
• Đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ xử lý hồ sơ xin visa
• Thực hiện các hồ sơ có độ phức tạp cao , các trường hợp khó , khẩn
• Duyệt hồ sơ của các thành viên trong tem trước khi submit
• Tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 trở lên
• Có ít nhất ba năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ đi thị trường Úc, New Zealand, Mỹ
• Kỹ năng tổ chức hành chính vững vàng , với khả năng quản lý khối lượng công việc bận rộn, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việ và đáp ứng thời hạn chặt chẽ
• Tính chuyên nghiệp cao và kỹ năng phục vụ khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ xuất sắc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ du học/du lịch/ định cư Úc
• Tiếng Anh đọc hiểu tốt
• Tư duy logic, độc lập
• Có khả năng tự nghiên cứu vấn đề mới
• Chịu được áp lực cao trong công việc
• Biết cách sắp xếp hồ sơ khoa học và quản lý công việc để đảm bảo kế hoạch đề ra
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết có tinh thần cầu tiến – ham học hỏi
• Có khả năng thuyết phục , tạo ấn tượng và quan hệ tốt với khách hàng
• Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát huy khả năng của bản thân
• Được đào tạo, huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu thị trường và có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
• Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sử lý hồ sơ visa sẽ là lợi thế. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến
• Hình thức trả lương : Theo thỏa thuận (Lương cứng + hoa hồng hồ sơ – Không áp doanh số - không áp chỉ tiêu – có sẵn Data để làm)
• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội...đảm bảo theo Luật lao động
• Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
• Môi trường cởi mở, thân thiện, phù hợp với bạn nào muốn ổn định lâu dài
• Cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại Úc (tùy thuộc vào mức độ gắn bó và hồ sơ xin visa)
• Thời gian làm việc: sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà G25, ngõ 28, đường Xuân La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-xu-ly-ho-so-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246362
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Dự Án thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa
Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Hạn nộp: 31/01/2025
Thanh Hóa Hưng Yên Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Hạn nộp: 18/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Dự Án thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEB IDEAS
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa
Công Ty CP Hoa Tài Nguyên ZoZa
Hạn nộp: 31/01/2025
Thanh Hóa Hưng Yên Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Hạn nộp: 18/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất