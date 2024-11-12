Tuyển Chuyên Viên Xử Lý Hồ Sơ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện dịch vụ xin visa Úc: Tập hợp hồ sơ, xử lý hồ sơ, khai form biểu mẫu hồ sơ, tiến hành nộp hồ sơ.

• Cập nhật quy định về visa Úc, lưu trữ dữ liệu, biên soạn quy trình xử lý và quản lý hồ sơ.

• Hỗ trợ các nhân viên khác có liên quan khác giải quyết các công việc chung.

Với những ứng viên đáp ứng thêm những yêu cầu sau đây thì công ty sẽ cân nhắc lên những vị trí cao hơn:

• Đào tạo nhân viên mới về nghiệp vụ xử lý hồ sơ xin visa

• Thực hiện các hồ sơ có độ phức tạp cao , các trường hợp khó , khẩn

• Duyệt hồ sơ của các thành viên trong tem trước khi submit

• Tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 trở lên

• Có ít nhất ba năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ đi thị trường Úc, New Zealand, Mỹ

• Kỹ năng tổ chức hành chính vững vàng , với khả năng quản lý khối lượng công việc bận rộn, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việ và đáp ứng thời hạn chặt chẽ

• Tính chuyên nghiệp cao và kỹ năng phục vụ khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ xuất sắc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ du học/du lịch/ định cư Úc

• Tiếng Anh đọc hiểu tốt

• Tư duy logic, độc lập

• Có khả năng tự nghiên cứu vấn đề mới

• Chịu được áp lực cao trong công việc

• Biết cách sắp xếp hồ sơ khoa học và quản lý công việc để đảm bảo kế hoạch đề ra

• Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết có tinh thần cầu tiến – ham học hỏi

• Có khả năng thuyết phục , tạo ấn tượng và quan hệ tốt với khách hàng

• Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và phát huy khả năng của bản thân

• Được đào tạo, huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu thị trường và có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài

• Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn sử lý hồ sơ visa sẽ là lợi thế. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến

• Hình thức trả lương : Theo thỏa thuận (Lương cứng + hoa hồng hồ sơ – Không áp doanh số - không áp chỉ tiêu – có sẵn Data để làm)

• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội...đảm bảo theo Luật lao động

• Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

• Môi trường cởi mở, thân thiện, phù hợp với bạn nào muốn ổn định lâu dài

• Cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại Úc (tùy thuộc vào mức độ gắn bó và hồ sơ xin visa)

• Thời gian làm việc: sáng từ 7h30-12h, chiều từ 13h30-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.