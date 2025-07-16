Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Soạn thảo, in ấn, lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh như hợp đồng, báo giá, biên bản làm việc,...

-Hỗ trợ nhập liệu dữ liệu khách hàng, đơn hàng, tiến độ làm việc vào hệ thống quản lý.

-Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc của team, nhắc lịch và chuẩn bị tài liệu cần thiết.

-Ghi chú nội dung các buổi họp và lập biên bản gửi các bên liên quan.

-Phối hợp cùng quản lý để theo dõi tiến độ công việc, tổng hợp các đầu việc hàng tuần.

-Học cách hỗ trợ gián tiếp nhưng hiệu quả cho đội ngũ bán hàng, rèn luyện kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và chi tiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm 3 hoặc 4 các chuyên ngành.

-Có thể làm fulltime hoặc partime tối thiểu 7 buổi/tuần.

-Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, chỉnh chu.

-Mong muốn phát triển lâu dài trong môi trường văn phòng, có khả năng học hỏi nhanh.

-Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, chủ động trong giao tiếp là lợi thế.

-Tư duy tích cực, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

-Được đào tạo bài bản từ đầu, không yêu cầu kinh nghiệm.

-Làm việc trong môi trường văn phòng chuyên nghiệp, trẻ trung, cơ hội phát triển rõ ràng.

-Cơ hội mở rộng kỹ năng: giao tiếp, xử lý số liệu, làm việc với khách hàng và tiếp cận sản phẩm dự án.

-Hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định của công ty.

-Làm tốt có thưởng thêm.

-Thực tập sinh không chạy số, không kpi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

