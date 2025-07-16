Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Bạn đam mê thiết kế và mong muốn tạo ra những sản phẩm công nghệ ấn tượng, thực tế và có ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng? SoftWorld đang tìm kiếm Digital Product Graphics Designer để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình phát triển các nền tảng như eCommerce Platform, TomAI, CRM, Loyalty, Mini App, v.v.

Trách Nhiệm Chính:

Thiết kế hình ảnh, UI/UX mô phỏng cho các sản phẩm phần mềm, hệ sinh thái O2O.

Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh, Tư vấn giải pháp trực quan hóa proposal, brochure, pitch deck.

Phối hợp cùng đội Marketing tạo nội dung sáng tạo, đột phá cho social media, landing page, event.

Góp phần nâng tầm trải nghiệm thương hiệu thông qua ngôn ngữ thiết kế chuyên nghiệp.

Có từ 2 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa trong lĩnh vực công nghệ, sản phẩm số.

Thành thạo Figma, Illustrator, Photoshop (biết After Effect là điểm cộng lớn).

Tư duy thị giác tốt, yêu thích trực quan hóa dữ liệu và hành trình người dùng.

Biết UI/UX cơ bản và hiểu hệ sinh thái phần mềm là lợi thế!

Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với các sản phẩm thực chiến, sử dụng bởi hàng trăm nghìn người dùng.

Đồng hành cùng các dự án lớn của khách hàng trong ngành F&B, bán lẻ, loyalty, AI…

Văn hóa “Talk straight – Think logically – Be proactive” giúp bạn phát triển toàn diện.

Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, đãi ngộ hấp dẫn.

