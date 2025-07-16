Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 20 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm tại các trường THPT Công lập hoặc Giáo viên đi dạy lâu năm.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành sư phạm Vật Lý hoặc các ngành liên quan đến Vật Lý
Có máy tính cá nhân phục vụ việc giảng dạy
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành sư phạm Vật Lý hoặc các ngành liên quan đến Vật Lý
Có máy tính cá nhân phục vụ việc giảng dạy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập theo % doanh thu lớp phụ trách hoặc theo từng buổi học
- Thưởng tháng thứ 13, tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước nếu có
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, du lịch hàng năm
- Thưởng tháng thứ 13, tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước nếu có
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI