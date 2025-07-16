Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20 Hồng Tiến, phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên giáo viên có kinh nghiệm tại các trường THPT Công lập hoặc Giáo viên đi dạy lâu năm.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành sư phạm Vật Lý hoặc các ngành liên quan đến Vật Lý

Có máy tính cá nhân phục vụ việc giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo % doanh thu lớp phụ trách hoặc theo từng buổi học

- Thưởng tháng thứ 13, tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo chế độ của Nhà nước nếu có

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.