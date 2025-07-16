Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Toà nhà BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ các kênh bán hàng Offline

Xuất kho và phối hợp với bộ phận kho để chuẩn bị hàng hóa đúng số lượng, mẫu mã và thời gian.

Điều phối vận chuyển hàng từ kho đến các cửa hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng hóa.

Thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ liên quan đến vận hành và điều phối.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kinh nghiệm:

Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn đào tạo

2.Học vấn

Sinh viên năm 3 trở lên hoặc mới tốt nghiệp.

3.Kỹ năng chuyên môn

Hiểu cơ bản về quy trình kho vận, điều phối hàng hóa và vận hành chuỗi cung ứng.

Sử dụng thành thạo Excel, Google Sheets (vlookup, pivot table là lợi thế).

Biết cách lập kế hoạch giao hàng, theo dõi và cập nhật tiến độ đơn hàng.

Có khả năng xử lý tình huống nhanh trong vận hành thực tế (ví dụ: thiếu hàng, giao sai địa điểm).

4. Kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng thương lượng, đàm phán

5. Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng quản lý công việc

Quản lý thời gian

6. Phẩm chất tính cách

Trung thực, có trách nhiệm

7.Yêu cầu khác

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1, Chế độ lương thưởng:

- Lương hỗ trợ: 3,000.000 - 5,000,000vnđ

2 / Sự phát triển nghề nghiệp:

- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.

- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

3 / Môi trường làm việc:

- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách…).

- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin