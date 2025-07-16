Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Scientia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Scientia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty CP Scientia
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Công ty CP Scientia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Scientia

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chốt lịch hẹn tư vấn trực tiếp tại trung tâm hoặc qua nền tảng trực tuyến.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống qua điện thoại tốt. Có giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp. .
- Có tinh thần kiên trì, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty CP Scientia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Từ 7.000.000 - 8.000.000 vnđ/tháng
- Thưởng doanh số: Thu nhập có thể từ 8.000.000 – 15.000.000 tùy vào năng lực
- Các chế độ chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Scientia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Scientia

Công ty CP Scientia

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

