Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Scientia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Scientia
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phố Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Chốt lịch hẹn tư vấn trực tiếp tại trung tâm hoặc qua nền tảng trực tuyến.
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống qua điện thoại tốt. Có giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp. .
- Có tinh thần kiên trì, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống qua điện thoại tốt. Có giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp. .
- Có tinh thần kiên trì, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty CP Scientia Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: Từ 7.000.000 - 8.000.000 vnđ/tháng
- Thưởng doanh số: Thu nhập có thể từ 8.000.000 – 15.000.000 tùy vào năng lực
- Các chế độ chung của công ty
- Thưởng doanh số: Thu nhập có thể từ 8.000.000 – 15.000.000 tùy vào năng lực
- Các chế độ chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Scientia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI