Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thành Phát Group làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Thực hiện thiết kế, lập tổng mức đầu tư, dự toán và hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư xây dựng.

• Tổ chức, phối hợp khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

• Tham gia quản lý chi phí, lập và theo dõi kế hoạch đầu tư xây dựng, tổng hợp báo cáo để trình phê duyệt.

• Theo dõi, giám sát thi công tại hiện trường: kiểm soát khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

• Quản lý và kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh – quyết toán công trình.

• Kiểm tra, giám sát công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng sau khi hoàn thành.

• Tham gia công tác quản lý hệ thống tài liệu, hồ sơ bản vẽ, nhật ký thi công và lưu trữ theo quy định.

• Hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán, quyết toán và các thủ tục nghiệm thu hoàn công với chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc kỹ thuật công trình

• Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng, đầu tư, dân dụng.

• Tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Sử dụng thành thạo AutoCAD và các phần mềm kỹ thuật, văn phòng.

• Giao tiếp, phối hợp nhóm hiệu quả.

• Truyền đạt thông tin, thuyết trình rõ ràng.

• Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

• Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thành Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, tính tự chủ cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ trong năm, Du lịch hàng năm...

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm làm việc (thỏa thuận trực trực tiếp khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Phát Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin