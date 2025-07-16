Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tower LICOGI 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề liên quan cho khách hàng, thoả thuận và chuyển nội dung thoả thuận của giao dịch về Trưởng phòng.

Thực hiện ký kết bộ hợp đồng đặt chỗ, hợp đồng dịch vụ và các thủ tục liên quan với khách hàng;

Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng, soạn thảo hợp đồng có liên quan chuyển trưởng phòng kiểm tra và trình ký theo quy định.

Xử lý các tình huống pháp lý phát sinh trong quá trình bán hàng.

Tổng hợp, báo cáo danh sách khách hàng cho Trưởng phòng, cập nhật bảng hàng hàng ngày/hàng tuần/ hàng tháng để kiểm tra chéo với bộ phận kinh doanh.

Xử lý chủ động và tham mưu cho Ban Giám đốc các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế...

Cập nhật các văn bản pháp lý... liên quan đến hoạt động của công ty.

Chịu trách nhiệm về khía cạnh pháp lý đối với các hoạt động của công ty.

Hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí pháp chế doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Am hiểu về các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, đầu tư.

Thành thạo tin học Văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (15 - 20tr)

Lương 13 + Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật... + thưởng khác

Du lịch hàng năm/Team building + Phép năm

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.