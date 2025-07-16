Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 toà FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Đến 1,000 USD
Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các video để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm game.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của marketing.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của sản phẩm.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển sản phẩm và hình ảnh công ty.
Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự (3D, VFX) từ 02 năm trở lên.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Lightworks, Photoshop, Illustrator, After Effect, Video Encoder, Adobe Premiere, Dreamweaver…
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.
Đam mê chơi game là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương lên tới $1000; lương tháng 13 cố định; thưởng Lễ Tết; thưởng nóng theo dự án.
Phụ cấp ăn trưa lên đến 1M/tháng.
Được đào tạo bài bản, upgrade mỗi ngày.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
Văn phòng làm việc rộng gần 2000m2, vô cùng hiện đại, tiện nghi tại FPT Tower
Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo Luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe, các kỳ nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Du lịch và teambuilding hàng năm.
Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần
Chúng tôi có rất các câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, CLB cầu lông, Bi-a,...
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30, nghỉ T7, CN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
