Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chính của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách công ty.
Tổng hợp, báo cáo phân tích kết quả hoạt động kinh doanh kịp thời tham mưu cho BGĐ trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách kinh doanh thích hợp.
Trực tiếp giám sát, theo dõi quản trị dòng tiền của công ty. Kiểm tra, phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty. Từ đó, đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.
Kiểm tra đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
Kiểm soát công tác tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo tài chính, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và quy định Công ty. Xây dựng mối quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện đúng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.
Thực hiện tổ chức công tác kế toán và xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.
Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
- Sử dụng máy tính thành thạo (Excel, phần mềm kế toán).
2. Kinh nghiệm và kiến thức
- Kế toán trưởng: tối thiểu 3 năm.
- Am hiểu sâu về công tác tài chính, kế toán.
- Có kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng Công ty thương mại và sản xuất.
3. Kỹ năng và yêu cầu
- Quản lý, điều hành, phân công, giám sát công việc.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.
- Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, trung thành tuyệt đối.
- Tỉ mỉ chính xác, nhanh nhẹn.
- Có tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ
- Tỉ mỉ chính xác, nhanh nhẹn.
- Sức khoẻ tốt.

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao + thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn.
Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.
Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ (không drama).
Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định và các Chính sách ĐẶC BIỆT dành cho CBNV tại HTP Pharma.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00 – 17h00). Nghỉ trưa 1 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

