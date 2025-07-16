Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Ngày đăng tuyển: 16/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Giáo viên tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ 11 Phố Đồng Dinh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập, trò chơi, bài hát, kể chuyện... bằng tiếng Anh nhằm giúp trẻ làm quen và phát triển kỹ năng ngôn ngữ tự nhiên.
Tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện, khuyến khích trẻ giao tiếp tiếng Anh.
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.
Tham gia các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của trường khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám hiệu/Ban quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, TESOL/TEFL hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non hoặc từng làm việc trong môi trường giáo dục song ngữ/quốc tế.
Phát âm chuẩn, giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Yêu trẻ, có sự kiên nhẫn, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao.
Có kỹ năng tổ chức lớp học, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp

