Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tuyển dụng:
Phân tích và đề xuất phương án tuyển dụng.
Thu hút ứng viên qua đăng tuyển, network.
Sàng lọc và chọn ứng viên phù hợp.
Tổ chức đánh giá, phỏng vấn và lập báo cáo.
Đảm bảo tuyển dụng kịp thời các vị trí cần thiết.
Kiểm soát chi phí tuyển dụng hàng tháng.
Duy trì nhân sự:
Chăm sóc nhân viên mới.
Duy trì mối quan hệ với nhân viên hiện tại.
Giải quyết kịp thời các vấn đề nhân sự.
Công việc khác:
Báo cáo tình hình tuyển dụng và biến động nhân sự.
Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Nhân sự, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các ngành có liên quan....
Có ít nhất 6 tháng làm việc trong vai trò Tuyển dụng, HR trong lĩnh vực Logistic.
Hiểu về thương mại điện tử, có kiến thức cơ bản về dịch vụ Giao nhận, Logistics tại Việt Nam.
Thành thạo vi tính và kỹ năng MS Office.
Kỹ năng thương lượng & đàm phán.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nghề nghiệp:
Tham gia các buổi sharing về nghiệp vụ của các BUs khác của tập đoàn.
Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm.
Đồng nghiệp:
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Đồng nghiệp cực cool, thỏa sức sáng tạo.
Phúc lợi:
Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + thưởng năng suất.
Phụ cấp khác:
Miễn phí gửi xe ở tòa nhà.
Giảm giá 20% cafe, trà sữa tại tòa nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 405/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

