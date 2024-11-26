Tuyển Cộng Tác Viên thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Tuyển dụng:

Phân tích và đề xuất phương án tuyển dụng.

Thu hút ứng viên qua đăng tuyển, network.

Sàng lọc và chọn ứng viên phù hợp.

Tổ chức đánh giá, phỏng vấn và lập báo cáo.

Đảm bảo tuyển dụng kịp thời các vị trí cần thiết.

Kiểm soát chi phí tuyển dụng hàng tháng.

Duy trì nhân sự:

Chăm sóc nhân viên mới.

Duy trì mối quan hệ với nhân viên hiện tại.

Giải quyết kịp thời các vấn đề nhân sự.

Công việc khác:

Báo cáo tình hình tuyển dụng và biến động nhân sự.

Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Nhân sự, Xuất nhập khẩu, Logistics hoặc các ngành có liên quan....

Có ít nhất 6 tháng làm việc trong vai trò Tuyển dụng, HR trong lĩnh vực Logistic.

Hiểu về thương mại điện tử, có kiến thức cơ bản về dịch vụ Giao nhận, Logistics tại Việt Nam.

Thành thạo vi tính và kỹ năng MS Office.

Kỹ năng thương lượng & đàm phán.

Cơ hội nghề nghiệp:

Tham gia các buổi sharing về nghiệp vụ của các BUs khác của tập đoàn.

Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm.

Đồng nghiệp:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Đồng nghiệp cực cool, thỏa sức sáng tạo.

Phúc lợi:

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cơ bản + thưởng năng suất.

Phụ cấp khác:

Miễn phí gửi xe ở tòa nhà.

Giảm giá 20% cafe, trà sữa tại tòa nhà.

