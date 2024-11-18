Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- Bình Định
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cũng cố tuyến cáp, nhà trạm.
Vận hành khai thác, UCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý; Quản lý hạ tầng mạng lưới nhà trạm.
Thực hiện kiểm soát công tác vận hành khai thác nhà trạm, tổ chức UCTT đảm bảo KPIs tại đơn vị.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 18-40 tuổi
Trình độ: Trung cấp trở lên và có bằng /chứng chỉ nghề về các ngành kỹ thuật (chuyên ngành: CNTT, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính/ĐTVT/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Điện dân dụng...)
Độ tuổi: Từ 18-40 tuổi
Trình độ: Trung cấp trở lên và có bằng /chứng chỉ nghề về các ngành kỹ thuật (chuyên ngành: CNTT, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính/ĐTVT/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Điện dân dụng...)
Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI