Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cũng cố tuyến cáp, nhà trạm.

Vận hành khai thác, UCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý; Quản lý hạ tầng mạng lưới nhà trạm.

Thực hiện kiểm soát công tác vận hành khai thác nhà trạm, tổ chức UCTT đảm bảo KPIs tại đơn vị.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 18-40 tuổi

Trình độ: Trung cấp trở lên và có bằng /chứng chỉ nghề về các ngành kỹ thuật (chuyên ngành: CNTT, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính/ĐTVT/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Điện dân dụng...)

Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động

Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

