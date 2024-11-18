Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cũng cố tuyến cáp, nhà trạm.
Vận hành khai thác, UCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý; Quản lý hạ tầng mạng lưới nhà trạm.
Thực hiện kiểm soát công tác vận hành khai thác nhà trạm, tổ chức UCTT đảm bảo KPIs tại đơn vị.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 18-40 tuổi
Trình độ: Trung cấp trở lên và có bằng /chứng chỉ nghề về các ngành kỹ thuật (chuyên ngành: CNTT, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính/ĐTVT/Điện/Điện tử/Điện lạnh/Điện dân dụng...)

Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Viettel, 01 Đinh Bộ Lĩnh, P.Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

