Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Nhân viên kinh doanh

Tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo qua Digital Marketing hoặc cần tư vấn chiến lược số.

Lên kế hoạch, tư vấn sản phẩm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai và theo dõi chiến dịch.

Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng từ data có sẵn hoặc nguồn bên ngoài.

Chăm sóc khách hàng nhằm tăng doanh số và giữ chân khách hàng hiện tại.

Chịu trách nhiệm doanh số cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Được đào tạo từ đầu khi vào làm

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Làm việc được giờ hành chính thừ thứ 2 - thứ 6 (8h00 - 17h30), có laptop cá nhân để làm việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng. Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh,

không ngại bị từ chối.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.g

Có Laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 VND – 15.000.000 VND (LCB + hoa hồng + thưởng KPIs)

Review lương, xét duyệt dựa theo năng lực, chính sách thưởng rõ ràng.

Chính sách minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi khác: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

