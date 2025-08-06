Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 - 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng:

Tìm kiếm và tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo.

Tư vấn giải pháp Digital Marketing phù hợp (Google, Facebook, TikTok Ads,...).

Phối hợp team chuyên môn để xây dựng kế hoạch và báo giá.

Tham gia pitching, xử lý phản hồi trong giai đoạn đầu hợp tác.

Chăm sóc khách hàng:

Theo dõi và cập nhật tiến độ chiến dịch cho khách.

Giữ liên hệ, hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai.

Tìm kiếm cơ hội upsales, mở rộng hợp đồng.

Duy trì mối quan hệ lâu dài, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm – chỉ cần bạn sẵn sàng bắt đầu, team sẽ chỉ từ A–Z.

Có laptop cá nhân.

Có thể làm việc full time từ Thứ 2 – Thứ 6, 8h – 17h30.

Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Chấp nhận sinh viên năm 4 đang chờ bằng, ứng viên có thể đi làm full time, sinh viên trái ngành.

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 6.000.000– 15.000.000 (Lương cứng + Thưởng KPI + Hoa Hồng + Trợ cấp).

Review lương, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Hỗ trợ mộc thực tập nếu bạn là Sinh viên.

Được đóng đầy đủ: BHXH theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Hưởng các chế độ phúc lợi riêng tại Ads Agency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

