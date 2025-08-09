Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 126 Trương Văn Bang, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
• Tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ thông tin cho khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email.
• Gọi điện chăm sóc, nhắc lịch và theo dõi tiến độ làm việc của khách hàng.
• Phối hợp với bộ phận kinh doanh để cập nhật thông tin sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.
• Quản lý và cập nhật dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
• Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
• Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng và tương tác với con người.
• Tinh thần trách nhiệm, chủ động và thái độ làm việc tích cực.
• Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + thưởng theo hiệu quả.
• Giao động: từ 6.000.000 - 15.000.000
• Được đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm.
• Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
• Cơ hội thăng tiến rõ ràng, lộ trình phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

