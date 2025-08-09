Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Nỗ (Đông Anh), Đông Anh, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho học viên theo giáo trình và phương pháp của trung tâm.
Quản lý lớp học, đảm bảo học viên tiến bộ theo mục tiêu.
Chuẩn bị bài giảng, giáo cụ và tổ chức hoạt động ngoại khóa.
Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và báo cáo cho phụ huynh.
Tham gia các buổi đào tạo, họp chuyên môn định kỳ.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ, yêu thích môi trường giáo dục.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, trách nhiệm.
Có khả năng sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc công việc liên quan.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 – 15 triệu/tháng (tùy vị trí và năng lực).
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển chuyên môn.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng.
Nghỉ 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34A - TT13, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

