Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Nỗ (Đông Anh), Đông Anh, Quận Bắc Từ Liêm

Giáo viên tiếng Anh

Giảng dạy tiếng Anh cho học viên theo giáo trình và phương pháp của trung tâm.

Quản lý lớp học, đảm bảo học viên tiến bộ theo mục tiêu.

Chuẩn bị bài giảng, giáo cụ và tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và báo cáo cho phụ huynh.

Tham gia các buổi đào tạo, họp chuyên môn định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu trẻ, yêu thích môi trường giáo dục.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, trách nhiệm.

Có khả năng sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn thận.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hoặc công việc liên quan.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 – 15 triệu/tháng (tùy vị trí và năng lực).

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng.

Nghỉ 1 ngày/tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển

