Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tìm kiếm và tư vấn cho doanh nghiệp có nhu cầu về quảng cáo và chiến lược Digital Marketing.
Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, chăm sóc và duy trì quan hệ khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận triển khai và theo dõi chiến dịch.
Phát triển khách hàng mới từ data có sẵn hoặc tự tìm kiếm.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số, thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm - Được đào tạo từ đầu khi nhận việc - Hỗ trợ dấu và tài liệu làm báo cáo
Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình tháng 6-15 triệu (LCB + hoa hồng (3-20%) + thưởng
Tổng thu nhập từ: 13 tháng lương + thưởng KPI, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13...).
Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance, cơ chế thưởng rõ ràng.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.
Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn,... theo quy định của nhà nước, Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...
Hỗ trợ mộc và tài liệu báo cáo thực tập. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với Công ty.
