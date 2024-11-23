Tuyển Creative Content Executive thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

HAHA Group
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
HAHA Group

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại HAHA Group

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Bình Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung:
Tham gia xây dựng ý tưởng sáng tạo và sản xuất nội dung cho các chiến dịch truyền thông trên đa kênh (Facebook, Instagram, TikTok, Website,...).
Biên tập và tối ưu hóa nội dung (bài viết, hình ảnh, video, infographic) phù hợp với từng nền tảng.
Thực hiện kế hoạch nội dung:
Lập kế hoạch chi tiết và triển khai các bài viết, chiến dịch quảng bá theo yêu cầu.
Đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và đúng tiến độ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Làm việc cùng nhóm thiết kế, media, và các phòng ban khác để triển khai ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh.
Theo dõi quá trình sản xuất nội dung và hỗ trợ đảm bảo chất lượng.
Theo dõi và phân tích hiệu quả:
Theo dõi hiệu quả nội dung qua các chỉ số (lượt tương tác, tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi,...) và đưa ra đề xuất cải thiện.
Báo cáo kết quả hoạt động nội dung định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
năm kinh nghiệm
Kỹ năng viết lách, biên tập nội dung tốt và sáng tạo, có khả năng phát triển ý tưởng mới lạ, phù hợp xu hướng.
Hiểu biết cơ bản về thiết kế và sản xuất nội dung đa phương tiện (biết sử dụng các công cụ như Canva, AI là lợi thế).
Kỹ năng quản lý công việc, tổ chức thời gian tốt, đảm bảo tiến độ.
Có tư duy làm việc linh hoạt và khả năng phối hợp nhóm hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng truyền thông số.
Có portfolio các sản phẩm nội dung đã thực hiện.

Tại HAHA Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, đội ngũ trẻ trung và thân thiện.
Chính sách phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, nghỉ phép, tham gia các câu lạc bộ,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAHA Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HAHA Group

HAHA Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 30B, phường An Khánh, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

