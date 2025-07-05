Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Helios 75 Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý sổ sách, công nợ thu chi của công ty

-Kiểm tra, rà soát công nợ, giấy tờ kết toán, hạch toán chứng từ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chăm chỉ, có trách nhiệm, nghiêm túc, trung thực trong công việc, cẩn thận và chính xác đối với việc nhập và xử lý dữ liệu.



- Hòa đồng và hợp tác với đồng nghiệp khi có các công việc cần sự phối hợp.



- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán, thành thạo máy tính văn phòng đặc biệt là Office.

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hưởng các phúc lợi khác: ngày tết, lễ, sinh nhật, kết hôn, thai sản, hiếu hỷ....

-Xét duyệt tăng lương theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin