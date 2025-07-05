Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Helios 75 Tam Trinh, phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý sổ sách, công nợ thu chi của công ty
-Kiểm tra, rà soát công nợ, giấy tờ kết toán, hạch toán chứng từ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chăm chỉ, có trách nhiệm, nghiêm túc, trung thực trong công việc, cẩn thận và chính xác đối với việc nhập và xử lý dữ liệu.

- Hòa đồng và hợp tác với đồng nghiệp khi có các công việc cần sự phối hợp.

- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán, thành thạo máy tính văn phòng đặc biệt là Office.

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo Thì Được Hưởng Những Gì

-Được hưởng các phúc lợi khác: ngày tết, lễ, sinh nhật, kết hôn, thai sản, hiếu hỷ....
-Xét duyệt tăng lương theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Helios, 75 Tam Trinh, Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

