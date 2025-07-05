Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng (60%)

Truyền thông nội bộ (10%)

Công việc C&B (10%)

Bảo hiểm và pháp lý lao động (10%)

Hành chính và hỗ trợ nhân sự (10%)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên mạnh tuyển dụng

Có chuyên môn và tầm nhìn tốt, logic trong việc chọn lọc ứng viên.

Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt

Am hiểu về Luật Lao động, BHXH, BHYT, và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt, chủ động trong công việc

Thái độ tốt, tích cực, siêng năng, chăm chỉ, luôn trung thực, nhanh nhẹn và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia vào các dự án cộng đồng có sức lan toả lớn

Các chế độ khác: Chế độ thưởng, bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.