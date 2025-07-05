Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng (60%)
Truyền thông nội bộ (10%)
Công việc C&B (10%)
Bảo hiểm và pháp lý lao động (10%)
Hành chính và hỗ trợ nhân sự (10%)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên mạnh tuyển dụng
Có chuyên môn và tầm nhìn tốt, logic trong việc chọn lọc ứng viên.
Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt
Am hiểu về Luật Lao động, BHXH, BHYT, và các quy định pháp luật liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt, chủ động trong công việc
Thái độ tốt, tích cực, siêng năng, chăm chỉ, luôn trung thực, nhanh nhẹn và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-12 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia vào các dự án cộng đồng có sức lan toả lớn
Các chế độ khác: Chế độ thưởng, bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

