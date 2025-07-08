Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tuyển dụng giáo viên cho dự án khóa học kỹ năng mềm dành cho học sinh Tiểu học và THCS.
Giám sát và đảm bảo chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.
Hỗ trợ quản lý trong việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quy trình, tài liệu.
Điều phối và quản lý đội ngũ Cộng tác viên tuyển dụng nội bộ.

Tốt nghiệp Đại học Khối ngành tự nhiên.
Có từ 6 tháng kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục, đã từng làm telesale là lợi thế
Có laptop cá nhân.

Thu nhập trung bình từ 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.
Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác.
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cứng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,…
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

