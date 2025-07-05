Tuyển Biên tập viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Ánh Sáng Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: dương nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi, cập nhật và tổng hợp tin tức mới nhất trong các lĩnh vực: thời sự quốc tế, chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội...

Viết và biên tập nội dung bản tin theo phong cách hấp dẫn, cô đọng, đúng định hướng.

Phối hợp với nhóm dựng video, đồ họa để tạo nên bản tin hoàn chỉnh (YouTube, Facebook, TikTok…).

Nắm bắt xu hướng và tham gia đề xuất các chủ đề “hot” giúp tăng tương tác và đề xuất trên nền tảng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết nền tảng tốt về tình hình thời sự, tin quốc tế, phân tích chính trị – xã hội.

Kỹ năng viết nhanh, ngắn gọn, sắc sảo, bám sát nội dung gốc nhưng vẫn lôi cuốn người xem.

Có kinh nghiệm làm việc tại các kênh YouTube tin tức, báo điện tử, truyền thông là một lợi thế.

Biết sử dụng AI (ChatGPT, Copilot, AI tổng hợp tin…) là lợi thế lớn.

Tư duy logic, có trách nhiệm, biết kiểm chứng nguồn tin và tránh “giật tít ảo”.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Ánh Sáng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 10-12 triệu+ thưởng theo hiệu quả.

Làm việc từ xa hoặc trực tiếp tại văn phòng (tuỳ vị trí).

Môi trường sáng tạo, cởi mở, đề cao chất lượng nội dung.

Được hỗ trợ công cụ AI hiện đại và đào tạo nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Ánh Sáng Mới

