Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 152 đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Tham gia xây dựng và phát triển các hệ thống backend sử dụng Node.js & NestJS.
- Thiết kế, phát triển các API Realtime sử dụng Socket.IO.
- Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL/MySQL) và NoSQL (MongoDB, Redis).
- Học hỏi và áp dụng các kiến trúc hiện đại như Microservices, Event-driven, Pub/Sub nếu dự án có.
- Tham gia vào quy trình CI/CD, viết tài liệu kỹ thuật, và học cách làm việc nhóm trong môi trường Agile/Scrum.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức cơ bản về JavaScript / TypeScript và lập trình với Node.js.
- Làm việc tốt với framework NestJS hoặc từng thử qua ExpressJS.
- Đã từng làm việc với Socket.IO hoặc hiểu khái niệm giao tiếp real-time.
- Biết sử dụng ít nhất một hệ quản trị CSDL: SQL (PostgreSQL / MySQL), NoSQL (MongoDB / Redis).
- Hiểu về RESTful API, authentication (JWT, OAuth là lợi thế), biết sử dụng Git, Postman, Docker là lợi thế.
- Từng làm project cá nhân hoặc đồ án sử dụng các công nghệ trên.
- Từng deploy ứng dụng backend (Railway, Vercel, Render, VPS...) là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ thực tập: 1.000.000 VND/tháng
- Môi trường startup năng động, mentor hỗ trợ.
- Cơ hội lên Fresher/Junior chính thức nếu thể hiện tốt.
- Được training kiến thức chuyên sâu về NestJS, Redis, Realtime System, CI/CD, Microservices,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
