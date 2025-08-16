Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 đường 16, KDC Vạn Phúc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

  • Tham gia xây dựng và phát triển các hệ thống backend sử dụng Node.js & NestJS. 
  • Thiết kế, phát triển các API Realtime sử dụng Socket.IO. 
  • Làm việc với cơ sở dữ liệu SQL (PostgreSQL/MySQL) và NoSQL (MongoDB, Redis). 
  • Học hỏi và áp dụng các kiến trúc hiện đại như Microservices, Event-driven, Pub/Sub nếu dự án có. 
  • Tham gia vào quy trình CI/CD, viết tài liệu kỹ thuật, và học cách làm việc nhóm trong môi trường Agile/Scrum. 

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có kiến thức cơ bản về JavaScript / TypeScript và lập trình với Node.js. 
  • Làm việc tốt với framework NestJS hoặc từng thử qua ExpressJS. 
  • Đã từng làm việc với Socket.IO hoặc hiểu khái niệm giao tiếp real-time. 
  • Biết sử dụng ít nhất một hệ quản trị CSDL: SQL (PostgreSQL / MySQL), NoSQL (MongoDB / Redis). 
  • Hiểu về RESTful API, authentication (JWT, OAuth là lợi thế), biết sử dụng Git, Postman, Docker là lợi thế. 
  • Từng làm project cá nhân hoặc đồ án sử dụng các công nghệ trên. 
  • Từng deploy ứng dụng backend (Railway, Vercel, Render, VPS...) là một lợi thế. 

Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min Thì Được Hưởng Những Gì

  • Hỗ trợ thực tập: 1.000.000 VND/tháng 
  • Môi trường startup năng động, mentor hỗ trợ. 
  • Cơ hội lên Fresher/Junior chính thức nếu thể hiện tốt. 
  • Được training kiến thức chuyên sâu về NestJS, Redis, Realtime System, CI/CD, Microservices,.. 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

