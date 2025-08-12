Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
- Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Phụ trách kê khai Thuế các Cửa hàng, HKD, Công ty
• Đối chiếu công nợ, bù trừ chiết khấu, viết hóa đơn cho các khách hàng
• Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp, hóa đơn đầu vào;
• Các công việc kế toán khác
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế;
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ...
• Nắm vững nghiệp vụ kế toán, trung thực và có trách nhiệm.
• Am hiểu về cách chính sách thuế và các thông tư thuế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả;
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm;
Được xét nâng lương 1 lần/ năm;
Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng;
Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thường xuyên tham dự sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng;
Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ Thứ 2 – sáng Thứ 7 (Có thể chọn làm 02 ngày T7 và nghỉ 02 ngày T7).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI