Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Phụ trách kê khai Thuế các Cửa hàng, HKD, Công ty

• Đối chiếu công nợ, bù trừ chiết khấu, viết hóa đơn cho các khách hàng

• Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp, hóa đơn đầu vào;

• Các công việc kế toán khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính...

• Yêu cầu từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế;

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ...

• Nắm vững nghiệp vụ kế toán, trung thực và có trách nhiệm.

• Am hiểu về cách chính sách thuế và các thông tư thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 15 triệu

Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả;

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ Tết...., chính sách phúc lợi của công ty, Teambuilding, party, du lịch hàng năm;

Được xét nâng lương 1 lần/ năm;

Được tham gia vào các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng;

Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thường xuyên tham dự sự kiện lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí và vận động viên nổi tiếng;

Hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ Thứ 2 – sáng Thứ 7 (Có thể chọn làm 02 ngày T7 và nghỉ 02 ngày T7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin