Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: 13.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ có thể cao hơn tùy năng lực Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng Thưởng các ngày Lễ tết theo quy định của công ty (30/1&1/5, 2/9, Tết dương lịch...), Hưởng chế độ du lịch cho bản thân và người thân. Được thường xuyên tham gia các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài. Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ phúc lợi như như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/H, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Liên hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển danh sách khách hàng cho bản thân
- Thực hiện công tác bán hàng và phát triển thị trường tại vùng thị trường được giao
- Đàm phán thương mại, hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng, liên lạc thu hồi công nợ
- Phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Khả năng đàm phán, giao tiếp tốt
- Biết xây dựng thương hiệu bản thân
- Trung thực, nhiệt huyết, có đam mê kinh doanh
- Ưu tiên người có hộ khẩu thường trú tại các địa bàn ứng tuyển

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 13 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

