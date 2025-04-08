Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty Cổ phần VInpearl

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đại diện Chủ đầu tư làm việc với Giám đốc khách sạn trong công tác quản lý vận hành khách sạn; với các cơ quan ban ngành, đối tác liên quan hoạt động của Khách sạn; tổ chức và quản lý bộ máy nhân sự kiểm soát vận hành Khách sạn.
• Tham mưu cho Chủ Đầu Tư về quản trị tài chính/ kế toán, pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh của Khách sạn
• Kiểm Soát, Kiểm Toán Hoạt Động Kinh Doanh Doanh Theo Đúng Chủ Trương, Kế Hoạch Ngân
Sách Đã Được Chủ Đầu Tư Phê Duyệt. Bao Gồm:
 Kiểm tra, giám sát thẩm định hoạt động của Khách sạn để bảo đảm việc vận hành đúng chủ trương.
 Kiểm tra và phân tích các báo cáo hàng ngày liên quan đến doanh thu, thị trường và giá dự toán theo ngân sách năm để kịp thời phản hồi hiệu chỉnh đến các đơn vị quản lý.
 Kiểm soát báo cáo P&L hàng tháng để đảm bảo chi phí nằm trong kế hoạch ngân sách.
 Phân tích đánh giá các chương trình kinh doanh, hoạt động khuyến mãi nhằm xác định các hiệu quả để có yêu cầu hiệu chỉnh phù hợp.
 Kiểm soát báo cáo chi phí tồn kho hàng tháng và kế hoạch tồn kho để có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tồn kho phù hợp với tiêu chuẩn và chi phí theo kế hoạch ngân sách.
• Kiểm Soát Quy Trình Hoạt Động Kinh Doanh Để Đảm Bảo Chất Lượng Dịch Vụ Và Bảo Trì Cơ Sở Vật Chất:
 Kiểm tra giám sát quy trình hoạt động để đảm bảo tất cả các phòng ban cung cấp dịch vụ chất lượng theo quy trình chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

