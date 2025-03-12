Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 26
- Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la
- Phường Phúc La
- Quận Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 30 Triệu
Chăm sóc Nhà phân phối/ Đại lý ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống Đồng Bằng Sông Hồng
ĐÃ CÓ SẴN
Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, có TP, admin hỗ trợ
Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi tỉnh theo kế hoạch tự lên phù hợp với khu vực quản lý được BLĐ duyệt.
Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tố chất kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.
Không ngại di chuyển
Đi thị trường tỉnh bằng xe công ty - nếu biết lái xe hoặc đi xe ngoài (chế độ đầy đủ)
cô
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.
Không ngại di chuyển
Đi thị trường tỉnh bằng xe công ty - nếu biết lái xe hoặc đi xe ngoài (chế độ đầy đủ)
cô
Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 17 triệu trở lên
Thưởng riêng các chính sách bán thẳng sản phẩm, thưởng nóng, thưởng sản phẩm mới, thưởng mở NPP/ĐL...
Xét tăng lương hàng năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định
Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support
Thưởng riêng các chính sách bán thẳng sản phẩm, thưởng nóng, thưởng sản phẩm mới, thưởng mở NPP/ĐL...
Xét tăng lương hàng năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định
Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI