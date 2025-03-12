Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Mức lương 17 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26 - Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

Chăm sóc Nhà phân phối/ Đại lý ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống Đồng Bằng Sông Hồng

ĐÃ CÓ SẴN

Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, có TP, admin hỗ trợ

Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi tỉnh theo kế hoạch tự lên phù hợp với khu vực quản lý được BLĐ duyệt.

Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.

Không ngại di chuyển

Đi thị trường tỉnh bằng xe công ty - nếu biết lái xe hoặc đi xe ngoài (chế độ đầy đủ)

cô

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17 triệu trở lên

Thưởng riêng các chính sách bán thẳng sản phẩm, thưởng nóng, thưởng sản phẩm mới, thưởng mở NPP/ĐL...

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....

Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...

Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định

Có kho/ vận chuyển riêng biệt.

Admin/ leader support

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin