Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26

- Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la

- Phường Phúc La

- Quận Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

Chăm sóc Nhà phân phối/ Đại lý ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống Đồng Bằng Sông Hồng
ĐÃ CÓ SẴN
Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng, có TP, admin hỗ trợ
Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), đi tỉnh theo kế hoạch tự lên phù hợp với khu vực quản lý được BLĐ duyệt.

Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng.
Không ngại di chuyển
Đi thị trường tỉnh bằng xe công ty - nếu biết lái xe hoặc đi xe ngoài (chế độ đầy đủ)

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17 triệu trở lên
Thưởng riêng các chính sách bán thẳng sản phẩm, thưởng nóng, thưởng sản phẩm mới, thưởng mở NPP/ĐL...
Xét tăng lương hàng năm.
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định
Có kho/ vận chuyển riêng biệt.
Admin/ leader support

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

