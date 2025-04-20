Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 - 49 Trương Định, Quận 3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn & Báo giá: Cung cấp thông tin, xây dựng kế hoạch du lịch và báo giá các gói thẻ nghỉ dưỡng (1 - 5 - 10 năm)

Tư vấn & Báo giá

Chăm sóc khách hàng: Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng cũ, tiếp nhận & quản lý thông tin khách hàng..

Chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ & Giải đáp: Xử lý yêu cầu, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng hỗ trợ sau bán sản phẩm thẻ du lịch nghỉ dưỡng.

Hỗ trợ & Giải đáp

Nghiên cứu & Phát triển: Thu thập thông tin thị trường, phản hồi khách hàng, mở rộng mạng lưới và tăng trưởng doanh thu.

Nghiên cứu & Phát triển

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, bán hàng, CSKH)

Đam mê du lịch và mong muốn mang đến một sản phẩm cao cấp, giá cả hợp lý cho các gia đình Việt Nam

Tự tin, cầu thị, ham học hỏi. Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực cao, có mong muốn nâng cao thu nhập bản thân;

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, chất giọng truyền cảm, ấn tượng;

Thành thạo kỹ năng bán hàng, khả năng đàm phán và thương lượng tốt

Thời gian làm việc: 10h - 19h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập trung bình: 20-50 triệu (lương cứng 7-9 triệu + hoa hồng cao)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Chế độ nghỉ dưỡng 5 sao từ 2- 5 đêm mỗi nhân viên/ năm trong tất cả các chuỗi nghỉ dưỡng trực thuộc hệ thống của Crystal Holidays

Các gói thưởng hấp dẫn, bao gồm: thưởng tháng, thưởng năm, thưởng các ngày lễ tết, HOT BONUS không giới hạn,…

Được hưởng lương trong thời gian đào tạo.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch (trao đổi thêm với CV tuyển dụng hoặc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin