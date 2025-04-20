Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47

- 49 Trương Định, Quận 3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn & Báo giá: Cung cấp thông tin, xây dựng kế hoạch du lịch và báo giá các gói thẻ nghỉ dưỡng (1 - 5 - 10 năm)
Tư vấn & Báo giá
Chăm sóc khách hàng: Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng cũ, tiếp nhận & quản lý thông tin khách hàng..
Chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ & Giải đáp: Xử lý yêu cầu, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng hỗ trợ sau bán sản phẩm thẻ du lịch nghỉ dưỡng.
Hỗ trợ & Giải đáp
Nghiên cứu & Phát triển: Thu thập thông tin thị trường, phản hồi khách hàng, mở rộng mạng lưới và tăng trưởng doanh thu.
Nghiên cứu & Phát triển
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, bán hàng, CSKH)
Đam mê du lịch và mong muốn mang đến một sản phẩm cao cấp, giá cả hợp lý cho các gia đình Việt Nam
Tự tin, cầu thị, ham học hỏi. Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, áp lực cao, có mong muốn nâng cao thu nhập bản thân;
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, chất giọng truyền cảm, ấn tượng;
Thành thạo kỹ năng bán hàng, khả năng đàm phán và thương lượng tốt
Thời gian làm việc: 10h - 19h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập trung bình: 20-50 triệu (lương cứng 7-9 triệu + hoa hồng cao)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Chế độ nghỉ dưỡng 5 sao từ 2- 5 đêm mỗi nhân viên/ năm trong tất cả các chuỗi nghỉ dưỡng trực thuộc hệ thống của Crystal Holidays
Các gói thưởng hấp dẫn, bao gồm: thưởng tháng, thưởng năm, thưởng các ngày lễ tết, HOT BONUS không giới hạn,…
Được hưởng lương trong thời gian đào tạo.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch (trao đổi thêm với CV tuyển dụng hoặc trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

