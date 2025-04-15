Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 USD

I. Tại Văn phòng Hà Nội:

• Tư vấn, giải thích thông tin các chương trình làm việc & định cư tại Đức và châu Âu cho ứng viên (nghề Nails, Spa, Bếp, Tài xế, Công nhân…).

• Thực hiện quy trình tuyển dụng: tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn, hướng dẫn thủ tục, quản lý thông tin ứng viên.

• Hỗ trợ làm việc với cộng tác viên tuyển dụng để đẩy mạnh nguồn ứng viên chất lượng.

• Tham gia các hoạt động truyền thông, sự kiện, job fair, hội thảo tuyển sinh tại trường học hoặc địa phương (nếu có).

• Theo dõi, cập nhật tiến trình của ứng viên sau tuyển và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo đúng lộ trình.

• Làm báo cáo công việc theo tuần, tháng.

• Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyển dụng & chăm sóc ứng viên.

II. Tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương

1. Tìm kiếm và tư vấn ứng viên

• Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng tại địa phương qua các kênh: trường nghề, đại học, hội nhóm nghề, fanpage tỉnh thành, mối quan hệ cá nhân,...

• Tư vấn trực tiếp hoặc online về các chương trình lao động, định cư tại Đức, châu Âu theo chính sách công ty.