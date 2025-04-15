Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 USD

CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

Mức lương
18 - 50 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 110 Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 18 - 50 USD

I. Tại Văn phòng Hà Nội:
• Tư vấn, giải thích thông tin các chương trình làm việc & định cư tại Đức và châu Âu cho ứng viên (nghề Nails, Spa, Bếp, Tài xế, Công nhân…).
• Thực hiện quy trình tuyển dụng: tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn, hướng dẫn thủ tục, quản lý thông tin ứng viên.
• Hỗ trợ làm việc với cộng tác viên tuyển dụng để đẩy mạnh nguồn ứng viên chất lượng.
• Tham gia các hoạt động truyền thông, sự kiện, job fair, hội thảo tuyển sinh tại trường học hoặc địa phương (nếu có).
• Theo dõi, cập nhật tiến trình của ứng viên sau tuyển và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo đúng lộ trình.
• Làm báo cáo công việc theo tuần, tháng.
• Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyển dụng & chăm sóc ứng viên.
II. Tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương
1. Tìm kiếm và tư vấn ứng viên
• Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng tại địa phương qua các kênh: trường nghề, đại học, hội nhóm nghề, fanpage tỉnh thành, mối quan hệ cá nhân,...
• Tư vấn trực tiếp hoặc online về các chương trình lao động, định cư tại Đức, châu Âu theo chính sách công ty.

Với Mức Lương 18 - 50 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 110 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

