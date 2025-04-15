Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
- Hà Nội: 110 Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 18 - 50 USD
I. Tại Văn phòng Hà Nội:
• Tư vấn, giải thích thông tin các chương trình làm việc & định cư tại Đức và châu Âu cho ứng viên (nghề Nails, Spa, Bếp, Tài xế, Công nhân…).
• Thực hiện quy trình tuyển dụng: tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn, hướng dẫn thủ tục, quản lý thông tin ứng viên.
• Hỗ trợ làm việc với cộng tác viên tuyển dụng để đẩy mạnh nguồn ứng viên chất lượng.
• Tham gia các hoạt động truyền thông, sự kiện, job fair, hội thảo tuyển sinh tại trường học hoặc địa phương (nếu có).
• Theo dõi, cập nhật tiến trình của ứng viên sau tuyển và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo đúng lộ trình.
• Làm báo cáo công việc theo tuần, tháng.
• Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyển dụng & chăm sóc ứng viên.
II. Tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Dương
1. Tìm kiếm và tư vấn ứng viên
• Chủ động tìm kiếm ứng viên tiềm năng tại địa phương qua các kênh: trường nghề, đại học, hội nhóm nghề, fanpage tỉnh thành, mối quan hệ cá nhân,...
• Tư vấn trực tiếp hoặc online về các chương trình lao động, định cư tại Đức, châu Âu theo chính sách công ty.
