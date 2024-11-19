Tuyển Product Management Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích xây dựng tài liệu cho các dự án phần mềm (business requirement documents).

Đánh giá tính khả thi các yêu cầu của khách hàng và tư vấn, đề xuất giải phápViết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ(URD/BRD) và tài liệu đặc tả yêu cầu(SRS)

Viết tài liệu Data Mapping giúp lập trình viên (Dev) thực hiện phát triển luồng dữ liệu (data pipeline) và xây dựng báo cáo trong doanh nghiệp

Quản lý và phân tích yêu cầu thay đổi trong quy trình triển khai.

Truyền đạt nội dung yêu cầu nghiệp vụ cho đội dự án, hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển;

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối

Lập kế hoạch, phân công, theo dõi công việc cho thành viên trong team

Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho thành viên trong team

Đào tạo hướng dẫn, định hướng nâng cao trình độ, chuyên môn

Thực hiện các công việc theo phân công của Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Có hiểu biết về Data lakehouse, Data Modeling

Nắm bắt nghiệp vụ tốt, thành thạo tiếp nhận và xử lý tốt thông tin.

Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản bao gồm việc mô tả yêu cầu sản phẩm cũng như thuyết trình với các bên liên quan

Tiếng anh: Fluent

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.