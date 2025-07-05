Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Tham gia vào các dự án triển khai, bảo trì, nâng cấp hệ thống SAP ERP (Module HR).

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban, đề xuất giải pháp và thực hiện tùy chỉnh hệ thống SAP theo nhu cầu của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống, xử lý sự cố liên quan đến SAP HR.

- Đào tạo, hướng dẫn người dùng và lập tài liệu hệ thống khi cần thiết.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ Thông tin

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống SAP ERP, đặc biệt là Module HR.

- Hiểu biết sâu về các quy trình nghiệp vụ trong quản lý nhân sự trên SAP.

- Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện người dùng và có kỹ năng lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện test phần mềm.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ SAP ERP hoặc đã từng tham gia các dự án triển khai SAP.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,

- Lương tháng 13

- Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….

- Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

-12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

- Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

- Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

- Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

- Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …

- Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

- Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

- Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

- Làm việc với tác đối tác lớn

- Review tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

