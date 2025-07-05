Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa ETL/ELT pipeline sử dụng Airflow.

Xây dựng và quản lý mô hình dữ liệu trong Amazon Redshift.

Sử dụng dbt để phát triển, kiểm thử và version hóa các transformation logic.

Làm việc với dữ liệu từ nhiều nguồn (API, file, database), tích hợp và chuẩn hóa về data warehouse.

Đảm bảo data quality, kiểm tra và cảnh báo lỗi dữ liệu định kỳ.

Cộng tác với team Analytics và Business để đảm bảo dữ liệu được cung cấp chính xác, kịp thời.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan CNTT, điện tử viễn thông, MIS, các ngành liên quan đến kỹ thuật / lập trình

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Data Engineer hoặc tương đương.

Thành thạo SQL và hiểu rõ các nguyên tắc thiết kế dữ liệu.

Có kinh nghiệm thực tế với Airflow, dbt, và Amazon Redshift.

Có hiểu biết về data modeling, data pipeline orchestration và CI/CD cho dữ liệu.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp nội bộ bằng tiếng Anh.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm với hệ sinh thái AWS, Python.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Sáng Thứ 7, Nghỉ Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

