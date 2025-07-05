Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Data Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa ETL/ELT pipeline sử dụng Airflow.
ETL/ELT pipeline
Airflow
Xây dựng và quản lý mô hình dữ liệu trong Amazon Redshift.
mô hình dữ liệu
Amazon Redshift
Sử dụng dbt để phát triển, kiểm thử và version hóa các transformation logic.
dbt
Làm việc với dữ liệu từ nhiều nguồn (API, file, database), tích hợp và chuẩn hóa về data warehouse.
Đảm bảo data quality, kiểm tra và cảnh báo lỗi dữ liệu định kỳ.
data quality
Cộng tác với team Analytics và Business để đảm bảo dữ liệu được cung cấp chính xác, kịp thời.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan CNTT, điện tử viễn thông, MIS, các ngành liên quan đến kỹ thuật / lập trình
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Data Engineer hoặc tương đương.
1 năm kinh nghiệm trở lên
Thành thạo SQL và hiểu rõ các nguyên tắc thiết kế dữ liệu.
SQL
Có kinh nghiệm thực tế với Airflow, dbt, và Amazon Redshift.
Airflow
dbt
Amazon Redshift
Có hiểu biết về data modeling, data pipeline orchestration và CI/CD cho dữ liệu.
data modeling
data pipeline orchestration
CI/CD cho dữ liệu
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp nội bộ bằng tiếng Anh.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm với hệ sinh thái AWS, Python.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Sáng Thứ 7, Nghỉ Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-engineer-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361949
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Data Engineer SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
SVTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Data Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 36 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Data Engineer Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Data Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Data Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVTECH
Tuyển Data Engineer SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
SVTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Data Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 36 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Data Engineer Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Data Engineer Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 25/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Engineer Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM VNR500
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Viettel Software
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Data Engineer Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty cổ phần Ecoit
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART
17 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu LIFESUP
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Engineer Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH BlueOC Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BlueOC Tech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần 9Pay
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận SVTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
22 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Engineer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty CP Savvycom
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AMIGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Raffles Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Raffles Việt Nam
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm