Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Giám đốc vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 15 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

1. Quản lý chuỗi cung ứng thời trang
-Điều phối các giai đoạn từ phát triển mẫu → đặt mua NPL → sản xuất → đóng gói → giao hàng.
- Kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu và thành phẩm hợp lý, tránh đứt hàng hoặc tồn đọng.
- Quản lý đơn hang hoặc bộ sưu tập thương hiệu riêng đúng tiến độ.
2. Tối ưu vận hành sản xuất và chất lượng
- Giám sát kế hoạch sản xuất, làm việc với các đơn vị gia công (nếu có).
- Kiểm soát năng suất, chất lượng, tỷ lệ lỗi sản phẩm, tỷ lệ hoàn/trả hàng.
- Đảm bảo sản xuất đáp ứng đúng mùa vụ, BST, hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.
3. Quản lý vận hành kênh bán lẻ / eCommerce
- Điều phối hoạt động vận hành tại cửa hang và kênh online (website, sàn TMĐT).
- Đảm bảo tồn kho hợp lý, luân chuyển hàng nhanh, quy trình vận chuyển và hậu cần mượt mà.
- Phối hợp với Marketing và CSKH để tối ưu trải nghiệm mua hàng và xử lý đơn hiệu quả.
4. Hoạch định chiến lược & tài chính vận hành
- Xây dựng ngân sách vận hành, kế hoạch nhân sự, định biên cho các bộ phận vận hành.
- Kiểm soát chi phí nguyên phụ liệu, nhân công, logistics và chi phí vận hành chung.
- Phân tích dữ liệu vận hành để tối ưu hiệu quả và hỗ trợ ra quyết định cho ban lãnh đạo.
5. Xây dựng đội ngũ và hệ thống
- Xây dựng KPI cho các phòng ban vận hành, đánh giá và phát triển năng lực nhân sự.
- Tổ chức đào tạo quy trình, văn hoá làm việc hiệu quả và tư duy tối ưu hoá.
- Đề xuất công nghệ để hỗ trợ vận hành chuyên nghiệp và mở rộng quy mô.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Dệt may, hoặc các ngành liên quan.
- Có 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang/may mặc, ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao (Operation Manager/Director, COO...).
- Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất may mặc, vận hành hệ thống bán lẻ/thương mại điện tử.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách, xây dựng quy trình.
- Kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định, tư duy chiến lược, làm việc dưới áp lực cao.
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các thương hiệu thời trang nội địa hoặc quốc tế.

Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Quà chúc mừng sinh nhật và các dịp lễ tết
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Nghỉ phép có lương theo quy định
- Được review 2 lần trong năm
- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
- Có cơ hội được đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 15 Đường Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-van-hanh-thu-nhap-35-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job362320
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
35 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm