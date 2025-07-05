Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 15 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành

1. Quản lý chuỗi cung ứng thời trang

-Điều phối các giai đoạn từ phát triển mẫu → đặt mua NPL → sản xuất → đóng gói → giao hàng.

- Kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu và thành phẩm hợp lý, tránh đứt hàng hoặc tồn đọng.

- Quản lý đơn hang hoặc bộ sưu tập thương hiệu riêng đúng tiến độ.

2. Tối ưu vận hành sản xuất và chất lượng

- Giám sát kế hoạch sản xuất, làm việc với các đơn vị gia công (nếu có).

- Kiểm soát năng suất, chất lượng, tỷ lệ lỗi sản phẩm, tỷ lệ hoàn/trả hàng.

- Đảm bảo sản xuất đáp ứng đúng mùa vụ, BST, hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.

3. Quản lý vận hành kênh bán lẻ / eCommerce

- Điều phối hoạt động vận hành tại cửa hang và kênh online (website, sàn TMĐT).

- Đảm bảo tồn kho hợp lý, luân chuyển hàng nhanh, quy trình vận chuyển và hậu cần mượt mà.

- Phối hợp với Marketing và CSKH để tối ưu trải nghiệm mua hàng và xử lý đơn hiệu quả.

4. Hoạch định chiến lược & tài chính vận hành

- Xây dựng ngân sách vận hành, kế hoạch nhân sự, định biên cho các bộ phận vận hành.

- Kiểm soát chi phí nguyên phụ liệu, nhân công, logistics và chi phí vận hành chung.

- Phân tích dữ liệu vận hành để tối ưu hiệu quả và hỗ trợ ra quyết định cho ban lãnh đạo.

5. Xây dựng đội ngũ và hệ thống

- Xây dựng KPI cho các phòng ban vận hành, đánh giá và phát triển năng lực nhân sự.

- Tổ chức đào tạo quy trình, văn hoá làm việc hiệu quả và tư duy tối ưu hoá.

- Đề xuất công nghệ để hỗ trợ vận hành chuyên nghiệp và mở rộng quy mô.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Dệt may, hoặc các ngành liên quan.

- Có 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang/may mặc, ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao (Operation Manager/Director, COO...).

- Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất may mặc, vận hành hệ thống bán lẻ/thương mại điện tử.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách, xây dựng quy trình.

- Kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định, tư duy chiến lược, làm việc dưới áp lực cao.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các thương hiệu thời trang nội địa hoặc quốc tế.

Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Quà chúc mừng sinh nhật và các dịp lễ tết

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Nghỉ phép có lương theo quy định

- Được review 2 lần trong năm

- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

- Có cơ hội được đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM

