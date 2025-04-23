Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Tnhh Vbase làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 11 Triệu

Mức lương 6 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Hẻm 420 Trường Chinh, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc

- Phối hợp cùng team Media lên kịch bản và tham gia khâu Set-up, hỗ trợ quay dựng video ngắn trên các nền tảng TikTok/Reels/Shorts.

- Cùng Team quản lý chất lượng nội dung kênh, cập nhật và đề xuất các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh.

- Phối hợp cùng team Media và các bộ phận liên quan đảm bảo KPI sản xuất nội dung theo plan và guidelines

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7: 08:00 – 17:00

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CD/DH chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí social media, có khả năng biên tập, biên kịch, quay dựng.

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Tnhh Vbase Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.000.000 – 11.000.000 (Deal theo năng lực)

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương - Môi trường trẻ năng động

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước (sau 2 tháng thử việc)

- Bạn có thể tìm hiểu công ty rõ hơn qua website vbasegroup.com/ tiemphonui.com

Địa điểm làm việc: Tiệm Phố Núi - Hẻm 420 Trường Chinh, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Vbase

