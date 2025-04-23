Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Tnhh Vbase làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 11 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Tnhh Vbase làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 11 Triệu

Công Ty Tnhh Vbase
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty Tnhh Vbase

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Tnhh Vbase

Mức lương
6 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Hẻm 420 Trường Chinh, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 11 Triệu

- Phối hợp cùng team Media lên kịch bản và tham gia khâu Set-up, hỗ trợ quay dựng video ngắn trên các nền tảng TikTok/Reels/Shorts.
- Cùng Team quản lý chất lượng nội dung kênh, cập nhật và đề xuất các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh.
- Phối hợp cùng team Media và các bộ phận liên quan đảm bảo KPI sản xuất nội dung theo plan và guidelines
Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7: 08:00 – 17:00

Với Mức Lương 6 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CD/DH chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí social media, có khả năng biên tập, biên kịch, quay dựng.
- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Tnhh Vbase Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.000.000 – 11.000.000 (Deal theo năng lực)
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương - Môi trường trẻ năng động
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước (sau 2 tháng thử việc)
- Bạn có thể tìm hiểu công ty rõ hơn qua website vbasegroup.com/ tiemphonui.com
Địa điểm làm việc: Tiệm Phố Núi - Hẻm 420 Trường Chinh, P.Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Vbase

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Vbase

Công Ty Tnhh Vbase

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Đường 25, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

